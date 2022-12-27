為迎接2023年，新竹市政府將於元旦上午7點30分，於市府前廣場舉辦升旗典禮，當天國歌領唱安排Fantasia人聲樂團，跳脫以往制式化的升旗典禮，周邊也集結20攤多樣、豐富的早安市集，市府邀民眾一起共度2023年「新之方向，竹夢踏實」美好的第1天。

市長高虹安表示，2023年將是嶄新的一年，元旦象徵一年之始，全新的市府團隊將會帶領市民朋友齊心向前，為市政而努力，大家一起接受挑戰，加倍努力，全力推動新竹市政，讓新竹市成為國際科技都。

社會處代理處長李季縈指出，2023年的元旦升旗典禮，將由晶晶兒童合唱團及社區照顧關懷據點長輩VS MIKI兒童街舞這組年齡相差63歲 的團體，帶來跨齡表演揭開序幕，特別邀請「JF太鼓團」以笛子及4種鼓、鈸樂器互相配合演奏來呈現歡鬧的氛圍以感染人心，以振奮的演出帶領現場民眾一同迎接新的一年。

而在升完旗後，市府廣場周邊另設有20攤早餐市集、音樂欣賞及專屬飲食專區，還有小丑魔術菲力跟小朋友同歡樂，歡迎市民朋友在2023年的第1天，與親朋好友相揪來市府前廣場唱國歌、享用幸福美味早餐及音樂欣賞一起許下新年新希望度過美好溫馨的早晨。

社會處指出，今年的早安市集計有20攤，包含土鍋飯糰 火炎山、caca越南法國麵包專賣店、掌櫃食堂、一分耕耘烘焙工作室、興吐司、日好食事不脹氣雞蛋糕、藏點子手作烘焙、桔祥農莊…等50種美味2023元旦限定早餐，數量有限，限定販售時間為元旦早上6點到10點，邀請市民朋友一早市府前廣場選購享用，並一起迎接新的一年。

由於近日全國確診數又有上升趨勢，元旦當天活動現場只安排2個專屬用餐區，用餐環境也安排專人定時清潔消毒，以便可提供每位民眾安心的用餐環境。

社會處同時指出，元旦當天民眾除了參加升旗典禮外，只要準備10張2022年11月到12月的統一發票（含雲端發票），即可兌換元旦限定平安符，數量共700份換完為止。

另外只要出示身分證字號含有2023其中3個數字任排列組合即可兌換限量100份「面額百元早餐券」，不想排隊朋友也可以參加「兔年戳戳樂」提供大家玩樂拿好禮，有機會抽中限量紀念品、新年幸運籤。