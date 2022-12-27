蔡英文總統今率領執政團團召開「強化全民國防兵力結構調整方案」；蔡英文總統被問到，明年就要選舉，這時提出這項政策是否有美方壓力？蔡英文總統斬釘截鐵表示，「 我要明確告訴你，沒有美方壓力」、「這個對我來說是一個很困難的決定，但我有的我的責任」。

至於接下來就是2024年，這時推這項政策，未來要如何論述，協助副總賴清德拼大選？蔡英文說，整個政策從成案到行成，過程都有討論；且希望不論政黨能不能輪替，都能持續下去。

副總統賴清德則說，總統作為三軍統帥，有此責任；他強調，利益優先政黨利益，「總統的立場我們大家都一致，沒有其他補充」。

蔡英文指出，這項政策2020年就提出的專案，由她主持，全面性檢討國家情勢及未來面臨的戰力，因為已經討論相當一段時間，這個時間點應該要拿出來，因為要進行下一個準備及落實工作，「這是我任期內非常重要的一件事，希望在任期結束前，能把國家兵力結構做調整。

對於此項政策，總統表示，希望能跟社會做最大溝通及支持，在未來一年要花非常多心力跟社會溝通，相信很多事情經過良好社會溝通及規劃，不論政黨能不能輪替都能持續下去。