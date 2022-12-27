台灣大(3045)基金會攜手財團法人罕見疾病基金會舉辦第六屆「微樂心溫度」募集活動，短短12天成功募集411份禮物，獲得全民熱烈響應。「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，加入的公益團體達317家。

台灣大總經理林之晨表示，今年與財團法人罕見疾病基金會合作「微樂心溫度」活動，罕見疾病是生命傳承中難以避免的隨機風險，全台灣有超過19,000位罕病兒童與罕病家庭，罕病孩童們從小會發現自己的與眾不同，但是仍然努力克服先天性的挑戰，勇往直前，展現生命的韌性。不僅如此，林之晨今年也親自認捐了3份禮物。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，能夠為這群不畏生命逆境的小鬥士實現心願，是「微樂心溫度」公益活動的初衷。「微樂心溫度」透過「微樂志工」平台至今總計已與8間NPO合作，幫助偏鄉弱勢族群、身心障礙者和長輩、重症疾病與罕病孩童圓滿達成近2,000個心願，每一屆都有許多台灣大志工透過「微樂志工」平台報名加入包裝禮物的行列，我們只付出一點點心意，但對弱勢族群來說，卻是天上掉下來的禮物，「微樂志工」平台就是這樣一個擁有「善的力量」的媒介，讓台灣社會時時充滿著愛與溫暖。

「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，加入的公益團體達317家，總志工人數約9,065人。該平台只要短短3秒，就能完成媒合與報名程序，亦可讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可以找到「對的志工」，發揮「隨時、隨地、隨手」作公益的特性，讓愛可以持續溫暖著社會的每一個角落。