市議員楊典忠（右三）籲請市長盧秀燕（右二）加速海線建設，並增加婦幼福利等。（楊典忠服務處提供）

台中市長盧秀燕連任就職後，隨即展開拜訪市議員行程！27日下午在副市長王育敏等人陪同下，拜訪民進黨籍市議員楊典忠。楊典忠說，盧市長是台中市第一位連任的市長，可謂眾望所歸；市民期待越高，希望市長加倍努力建設台中，把任期做好做滿。他特別準備清水的燒仙草，籲請市長要重視地方小吃的行銷。

楊典忠指出，盧市長連續兩屆上任後，積極展開拜訪市議員行程，重視地方民意的表現，值得肯定。楊典忠拿出他選舉時的政見看版，希望未來四年延宕許久的海線建設，如還在施工中的海洋生態館、鐵路雙軌化、捷運藍線、機場捷運、台中港鐵路支線觀光化、台中機場門戶計畫進度遲緩等。

楊典忠表示，目前公共設施保留地，跨區重畫進度遲緩，清水運動中心還在施工、海線汙水下水道進度緩慢、清水及沙鹿社會住宅、海線寵物公園等，希望市長都要加速完成；建議孕婦產檢免費、無痛分娩免費、營養午餐免費，還有育兒津貼應加倍、敬老愛心卡現金發放等福利政見，希望市府研議擴大實施。

盧秀燕強調，海線建設市府一起努力完成，海線鐵路雙軌化不是市府不做，而是希望中央高抬貴手；其他交通建設幾乎都在「爭取當中」，很多建設也都在持續進行中，婦幼福利措施我們一起幫市民來規畫。