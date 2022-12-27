美秀集團。（文總提供）

熊仔。（文總提供）

羅文裕。（文總提供）

ABAO阿爆（阿仍仍）。（文總提供）

Kimberley 陳芳語。（文總提供）

MC耀宗。（文總提供）

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」繼日前釋出主持人Sandy吳姍儒、樂團告五人等陣容後，今（27）日公布第二波卡司名單，搖滾樂團「美秀集團」將與古典曲風的「灣聲樂團」跨界共演；曾獲金曲獎的饒舌創作歌手熊仔，則將破天荒與台藝大音樂系管弦樂團共演。金曲台語歌王許富凱、客語歌王羅文裕，也將分別與不同陣容跨界合作，為經典曲目打造出全新視聽感受。

文總指出，具有濃厚賽博台客標誌的知名搖滾樂團美秀集團，將與以古典音樂作為媒介、跟大家說台灣故事的灣聲樂團，在第二現場跨做跨界演出。長期關注社會議題的饒舌歌手大支，則聯手風格橫跨 Hip Hop、Neo Soul、PBR＆B的嘻哈饒舌製作人MC耀宗，為《WE ARE》打造最震撼的台灣嘻哈舞台。

此外，金曲台語歌王許富凱、曾獲金音獎最佳嘻哈專輯的熊仔、擁有深厚歌唱實力的陳芳語，也將分別搭檔擁有豐富演出經驗的國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團帶來精采演出。金曲獎客語歌王羅文裕，也將與以阿美族歌謠為主的旮亙樂團攜手共演。多次抱回金曲大獎的原住民歌后阿爆（阿仍仍）、傳唱部落古謠的東排灣青年歌謠隊，以及高雄市私立樹德高級家事商業職業學校等，藉由不同曲風、語言、聲調及歌聲的的交融，重組成多元、友好且綻放的「WE ARE我們的除夕夜」。

「WE ARE我們的除夕夜」節目將於1月21日首播，1月8日在台北流行音樂中心錄影，文總今也公布第一波索票資訊，讓粉絲有機會搶先爭睹偶像為《WE ARE》全新製作的演出。播出部分將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

文總表示，2023 《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、將來銀行、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶集團渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金控、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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