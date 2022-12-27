中國大陸下月8日起放寬多項出入境防疫措施，無需集中隔離。中國外交部發言人汪文斌今被問到屆時會否開始發放旅遊簽證時回應，目前新冠大流行尚未結束，中方將繼續根據疫情發展，科學動態調整外國人簽證政策，為不同目的來華的各國人士提供便利。

汪文斌說，中國各駐外使領館將發布相應通知，提醒來華人員密切關注，同時注意加強個人防護，降低感染風險。中方將根據疫情的新發展、新形勢，持續提高防控的科學精準水平，為中外人員安全健康有序往來創造更好的環境。