元旦連假到來，此次元旦連假期間宜花東平均訂房率近7成，高速公路局預測國5南向南港系統至頭城路段，可能從元旦連假前一日（12月30日）亦即本周五上午9時起即開始車多壅塞，並持續至深夜24時。

依觀光局公布資料，元旦連假期間宜花東地區平均訂房率近7成，高公局預測國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日（12月30日 ）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；另自連假首日（12月31日）5時起將出現車多至16時始紓解。高公局建議往國5南向者，於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發。

另依據中央氣象局預報顯示，元旦連假受東北季風影響，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴，高速公路局提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛、注意行車安全並保持適當安全間距。

因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。

最高公局提醒，本次元旦連假事非民俗性3天假期，以旅遊旅次為主，假期間尖峰時段車流較集中，建議民眾行車前可利用1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。