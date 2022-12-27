中國大陸商務部今年8月3日起暫停對台灣出口天然砂。港媒報導，兩岸關係持續緊張，大陸禁止河砂、鋼材等多項建築材料輸台後，有關出口配額有望轉移給香港，紓緩當地吃緊的建築物料供應短缺問題。

星島日報報導，香港建築業物料聯會表示，大陸每年一直預留30萬公噸河砂供應台灣，但有關配額有望明年改為分配給港澳兩地，讓香港的河砂配額增至130萬公噸。

報導指出，河砂被視為珍貴天然資源，大陸近年減少出口，並實施配額。香港目前每年從大陸輸入約100萬公噸河砂，但每年到了9月就不敷使用，因此近年積極從東南亞國家，例如馬來西亞，進口約30萬公噸河砂，以滿足營造業的需求。

香港建築業物料聯會行政總裁寗漢崇表示，展望明年，因在兩岸關係持續緊張，過去每年從大陸運往台灣的30萬公噸河砂，已禁止運往當地，有關配額可望「轉帳」至港澳兩地。「由於澳門使用量不多，實際主要是香港受惠，香港的配額變相將增至130萬公噸，使河砂未來一至兩年的供應變得穩定。」

他說，預料香港未來兩年不必再向東南亞國家購買河砂，可節省約港幣2000萬元運送成本。

此外，不少國家對俄羅斯實施禁運制裁，造成全球鋼鐵供應緊繃。寗漢崇指出，除了河砂外，大陸部分鋼鐵也不再運往台灣，所以香港這部分也受惠，可以減少跟其他國家「搶鋼」。