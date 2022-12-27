保安警察第三總隊今年5月接獲財政部關務署通報，發現自越南寄來台灣的空運郵包，裡面的中空鐵管夾藏大麻108公克，經士林地檢署指揮，警方逮捕年僅20歲、在北市就讀私立大學的越南籍阮姓學生，並再即時攔截另一件利用零食、東南亞米粉為菜底的郵包夾藏大麻花598公克。

警政署長黃明昭27日至刑事局檢視查緝成果。(林郁平攝)

保三與移民署科技偵查中心合作追查，發現阮姓學生與32歲梅姓越南籍移工有所聯繫，7月查獲梅姓移工宿舍內藏有大麻花4740公克與菸絲9251公克，住處竟還有烘乾設備、封口機、分裝袋等物品，且宿舍後方即為台中市太平山區，警方研判另有蹊蹺，遂增派台中市警局第四、五分局、太平分局、嘉義縣刑大支援連夜搜山，最後在未開闢的隱密山坡地，查獲露天大麻園，共有133株比人還高的大麻活株。

保三總隊出動警犬分隊，成功嗅出查獲毒品，保三特別帶3隻緝毒犬到記者會現場示範。(林郁平攝)

警方追查毒品流向，再查獲越南籍陳姓學生，利用東南亞國家慣用的通訊軟體販售大麻給范姓、阮姓越南籍移工，陳姓學生甚至在社群網站上手持大量現金炫耀；專案小組10月至台南市永康區搜索一處由逃逸越南籍阮姓移工經營的音樂會館，保三總隊更派出警犬分隊，成功以緝毒犬嗅出查獲毒咖啡包，逮捕範姓、鄧姓等越南籍男子購毒。

保三總隊出動警犬分隊，成功嗅出查獲毒品，保三特別帶3隻緝毒犬到記者會現場示範。(林郁平攝)

移民署統計至今年10月，現持有效居留證在台外籍人士已達79萬人，外籍販毒者較少與國人建立毒品交易關係，且有語言隔閡，導致警方較難突破外籍族群在台販毒網絡，這次查緝成果顯示外籍移工及學生已漸成毒品施用人口黑數，警政署會針對這種現象擴大查緝不法，全力打擊毒品犯罪。