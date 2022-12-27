高市正副議長選後，藍營內部仍餘波盪漾。市長陳其邁今（27）日被問及是否憂心未來藍營恐「報復性質詢」，他回應，尊重議會，相信不分藍綠都會為共同讓市政順利推動。藍營議員邱于軒就反酸，「舔邁式質詢」才有名吧，還有議員質詢公開稱讚陳其邁「白髮很性感」。

「趁你病，要你命！」邱于軒今在臉書向藍營同仁喊話，「真的不要再找戰犯了！」呼籲大家趕快放下紛爭、團結一致，否則親者痛、仇者快！

針對媒體今問及，對於藍營是否會因內亂，而展開報復性質詢，陳其邁強調，尊重議會，相信不分藍綠大家都會為了高雄更好，共同來讓市政順利推動。對此，邱于軒怒嗆，綠營面對這場紛爭，贏了面子正副議長全拿，現在還要贏裡子，請放話的人公開說，什麼叫「報復性質詢」。

邱于軒狠酸，要論有名的報復性質詢可是民進黨發揚光大的，「議會版百萬小學堂」羞辱前市長韓國瑜、議員質詢要求市長站全程，這些2018正版「報復性質詢」大家都歷歷在目。

她還提到，「舔邁式質詢」才有名吧！議員質詢公開稱讚陳其邁的「白髮很性感」相信大家還記憶猶新，因此面對這種帶風向的說法，她只想說「議員們在質詢前都做足了功課，沒這麼無聊和沒品！」若陳其邁怕質詢就自己做好功課，不要推託！