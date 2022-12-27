彈頭請偏鄕小朋友及義工們享用海鮮大餐。（彈頭提供）

彈頭友人幫忙搬運大魚，累到躺地休息。（彈頭提供）

現場也準備了美味的烤乳豬。（彈頭提供）

彈頭參加音樂祭大展歌喉。（彈頭提供）

「南拳媽媽」彈頭日前受邀到台東參加「kulumaha！回家吧～唱我們的歌」音樂祭，以行動關懷偏鄉孩童，疫情以來第一次公開演出，他不僅分文未取，還自掏腰包花10幾萬元買了8尾黑鰭鮪魚、68尾魚頭刀以及大紅魽送到山上，宴請當地小朋友及老師、義工等上千人享用海鮮大餐。

彈頭此行事先包了兩艘船的漁獲，花兩天半把魚從台北運到台東，再開3台車送到山上，他揪十名朋友一起幫忙，還請來有東海岸廚神封號的廚師從早上6點就展開殺魚秀、準備烤乳豬等美味晚餐。

而他下午先在霧鹿國小舉辦的音樂祭一連演唱了〈楓〉、〈退後〉、〈擱淺〉等5首歌曲，晚上再留下來宴請大家用餐，有南拳媽媽的歌迷說聽他唱歌很感動，還紅了眼眶，他聽完也跟著紅眼眶，「我這十年都在大陸唱周杰倫演唱會和商演，我沒想過在台灣這麼高的山上還有人認識我」。

他說這趟公益之旅，獲得比付出多太多，做完內心滿滿的感激，「雖然我們是小歌手，也能帶給人溫暖，花錢捐公益比吃喝玩樂好太多了。」他還跟主辦單位說願意終身當義工。

他今年６月與交往7年的空姊女友分手後，每天東奔西跑，行程滿檔，想用忙碌的生活來忘掉情傷，問他是否已療情傷？他直言「半夜還會起來偷哭」，但這次做完公益讓他返台北後仍心懷感恩。

而他日前與南拳媽媽合體推出新歌〈我回來了〉，他自己也在籌備個人專輯，已經寫完歌了，正在請教編曲老師，他說「周杰倫是天才，我們不是，所以我會找最狠的老師罵我，才能罵出答案，把功夫做到。」他希望把作品做到完美再發片，「好歹人生要拿一座金曲獎，我希望能練到這能力。」