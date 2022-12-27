因擄人勒贖且共同殺人遭判死定讞的陳憶隆，2000年遭判死刑定讞後，至今未槍決，他聲請再審，台灣高等法院27日提訊他，他質疑獲判無罪的徐自強之鑑識報告與他不同，是新事實與新證據，可以再審。但檢察官認為，陳憶隆前次聲請再審已被裁定駁回，這次又重提再審、不得以同一原因再聲請。法官庭末諭知候核辦。

51歲的陳憶隆在法庭上爆料說，當初找徐自強等人一起綁架，還有另一名共犯可以證明他沒有殺人，他質疑徐自強為何無罪，他為何被判死判；徐自強的案件中鑑定是火燒，但他的案件說是用硫酸，法官訊後諭知侯核辦。

檢方指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（在泰國死亡），擄走黃春樹後押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人財迷心竅、還向家屬勒贖7000萬元。警方獲報將準備取贖款的黃春棋逮捕，黃供稱徐自強、陳憶隆為共犯，3天後警方宣布破案，黃和陳一審被判死刑，隔年徐男在律師陪同下投案後，也被判處死刑。

2000年最高法院維持更五審死刑判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞，不過，徐自強歷經檢察總長提起5次非常上訴，2016年更九審認為，黃、陳指控徐自強的證詞，前後不一且違背常理，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，檢方提起上訴，遭最高法院駁回確定。