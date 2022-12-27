照服員操作將智能「3合1移位床」變成輪椅。（莊哲權攝）

護理之家照服員常因搬動病患受傷，住民也會在移動過程中感到不適，台東迦南護理之家引進智能「3合1移位床」，兼具床鋪、輪椅、移位床功能，照服員使用後說，只要操作遙控器就能輕鬆又安全完成坐起、離床動作，幫重度失能長輩離床不再是難事，堪稱最給力的「變形金剛」 。

台東基督教醫院迦南護理之家獲衛生福利部補助，今年7月引進第1批「三合一移位床」共3台，使用後反應良好，決定再引進，第2批獲得信瑞工業有限公司支持，一口氣認捐32台，11月陸續上線使用，未來將繼續添購28台。

東基表示，「三合一移位床」可依需求進行變身，既是床鋪，也能成為輪椅、移位床，照服員只要操作遙控器，就能輕鬆移動住民，住民離開床鋪到公共空間更為容易及舒適，還能調整輪椅的椅背斜度、直接上復康巴士外出看診。

照服員胡氏鶯操作使用後，大讚不用抱著長輩轉移位，只要操作遙控器就能輕鬆又安全完成坐起、離床動作，幫重度失能長輩離床不再是件困難事。資深照服員陳錦慧說，幫長輩上、下轉移位的時間省了約一半，又能兼顧長輩及照服員的照顧安全。

「比一般輪椅更好推；感覺媽媽使用後更舒服，精神也比以前好。」，102歲住民陳林阿嬤的兒子陳敏正表示，這項智能設備讓高齡母親的躺臥、坐著到移動都不必轉移到其他床或輪椅，減少移動過程中的不適感，迦南照護團隊的用心看得見。

迦南銀髮生活福祉中心主任江姿儀指出，迦南護理之家也從臨床使用經驗中，發現這項智能設備的改良空間並建議廠商進行修改，例如：移位床安全帶由窄版改為寬版，增加長輩在移動過程的安全性；依住民需求，移位床增設小氧氣筒置放架、製作可拆卸的餐桌等，更符實際所需。