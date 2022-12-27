經典電影《無間道》上映20年，至今仍被許多影迷拿出來一看再看，在一群巨星中有一名小童星梁超怡，她飾演梁朝偉在劇中的女兒，天真無害的模樣令人印象深刻；驚喜的是，梁超怡越大越漂亮，還有「翻版孫藝珍」的封號，更在2022年港姐選美摘下季軍。

26歲女星梁超怡在2002年以童星身份在電影《無間道》中，飾演男主角梁朝偉角色陳永仁的女兒陳玥琪，儘管當年在劇中她的戲份不多，但還是令許多人對她留下深刻印象。

梁超怡和梁朝偉雖然只有幾秒鐘對手戲，卻讓她形容這是非常難忘的經歷。（圖／摘自微博）

梁超怡不久前出席《無間道》20週年4K修復版的電影首映會，與天王劉德華、大導演劉偉強同台，她表示自己瞬間變成小粉絲，更說起能出演的感想，「雖然我當時的戲份微不足道，但卻成為我人生中非常難忘的經歷」；可惜的是，梁朝偉無法出席，「父女」無緣同台，她也許願「希望以後有機會相遇」。

而過了20年的梁超怡從可愛小女孩蛻變成甜美小女人，參加《2022年度香港小姐競選》獲得觀眾最喜愛佳麗、最佳口才、最上鏡小姐和季軍4個獎項，也是第一個身上有紋身還拿下前三名的佳麗。