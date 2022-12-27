男學生騎單車發現前方一輛黑車併排違停，擋住車流，男學生鑽進縫隙後，竟直接使出「一掌」打歪黑車的後視鏡。（翻攝自YouTube）

正義的一掌！一名男學生騎單車在路上，發現前方一輛黑車併排違停，黑車停在停車格左側，擋住車流，另外2名機車、自行車騎士鑽進狹窄空隙騎過，輪到男學生時，他一怒之下「揮出一掌」打歪黑車後視鏡，騎過去後狠狠往後瞪一眼，正義行為被網友大讚「不愧是國家棟樑」、「多麼勇敢的一撥」。

YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名男學生騎著自行車，前方一輛黑色轎車在路旁「併排違停」直接停在路旁停車格左側阻擋車流，該名男學生前方還有各一名自行車騎士和機車騎士，2人鑽進狹窄的道路空隙後離開，而沒想到輪到該名男學生時，他憤怒之下做出令眾人看呆的舉動。

男學生騎單車發現前方一輛黑車併排違停，擋住車流，男學生鑽進縫隙後，竟直接使出「一掌」打歪黑車的後視鏡。（翻攝自YouTube）

該名男學生騎經過黑車旁邊時，突然大力揮動右手，當場把轎車的後視鏡給打偏，後視鏡被打到往前翻，男學生離開後還向後瞪了一眼，接著揚長而去，這憤怒的「一掌」全被後方機車的行車紀錄器給錄下，影片曝光標題稱「正義的制裁，連學生都看不下去的併排違停」，短時間內引發廣大回響。

其他網友留言「讚喔！小朋友，你做了非常多大人想做卻不敢做的正確的事」、「那是多麼勇敢的一撥，絲毫不拖泥帶水」、「不愧是國家棟樑，做得好，記得學校要頒發獎狀給他」、「這位同學有這樣的正義感，未來一定是個成材啊」、「我願意贊助這位學生手套，以及所需醫療用品」。