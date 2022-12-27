職業軍人湯男與少女網聊鹹濕性話題，自拍下體照誘騙少女拍露胸照，遭判刑3年6月。（資料照片）

29歲職業軍人湯男在2020年間，以暱稱「湯湯」與13歲少女網聊成人鹹濕性話題，索求裸胸照受拒，自拍下體照傳給少女，誘導少女自拍私密照回傳給他，經少女母親發現報警。警方循線搜索湯住處，查扣手機及私密照等證據。法官依違反《兒少性剝削防制條例》判湯男徒刑3年6月，可上訴。

「湯湯」在2020年11月底以臉書Messenger與1名少女網聊，詢問少女「可不可以看妳的胸部」，並要求她自拍胸部「來看看」，豈料，少女拒絕，「湯湯」竟自拍下體照傳給少女，要求少女也拍給他，少女被引誘而自拍1張穿內衣、1張裸胸照片回傳。

少女說，兩人聊天內容幾乎都是成人鹹濕對話，「湯湯」要求她傳照被拒後，先傳自己的下體照片給她，暗示她要回傳，還說：「妳都拍給別人看，我都沒有」，她並不是自願要傳送照片給他，因對方一直要求，還不惜傳來下體照，她才拍私密照給他。

29歲湯男是職業軍人，育有2名未成年子女，到案時坦承只知女方不滿18歲，並不知實際年齡，承認收到她僅穿內衣照片，但否認引誘她傳猥褻照，辯稱是女方主動傳給他的。

法官以湯男犯案時已29歲，得知女方未滿18歲，對身體自主能力及判斷力尚未成熟、思慮未周，引誘自拍猥褻照片，且事後否認犯罪，未與被害人達成和解，依違反《兒少性剝削防制條例》判刑3年6月。