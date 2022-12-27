蔡英文總統今召開記者會宣布強化全民國防兵力結構調整，義務役從原本4個月延長至1年，國民黨主席朱立倫今也舉行三方平台會議，討論兵役改革問題，提出三大項目「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」，國民黨強調，不會接受十年前的舊改革方案，如果沒有妥善配套的改革，就是犧牲役男權益的假改革。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨自始至終都認為確保台灣安全，強化國防是非常重要的工作；而兵役制度因應外在情勢變化確實到了該檢討的地步，以追求台灣安全的保障，兵役改革過程更應有完整配套措施，如果沒有配套或是配套不全，就是假改革，因此今上午朱立倫召集黨中央相關部門、智庫與立院黨團三方平台會議，要求服役內容品質全面更新。

國民黨指出，朱立倫提出的「2D戰略」，同時「加強國防」與「維持對話」，以「對話代替對抗、交流代替交惡」，更會「積極備戰、全力避戰」，以穩健務實策略來捍衛中華民國，維護台灣安全與區域和平，反觀民進黨只有備戰而沒有避戰準備，讓台灣安全風險持續升高，更讓國際友人擔憂區域衝突的可能。

國民黨表示，不會接受十年前的舊改革方案，如果沒有妥善配套的改革，就是犧牲役男時間及造成全民生活成本增加的假改革，因此國民黨不但支持兵役改革，更具體提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」3大項目與7項配套，才能真正確保國防改革的品質，維護所有服役役男的權益。

國民黨提出三大改革項目包括：一，改善服役內容品質，部分專業作戰職位應開放具相關專長之役男申請，不必抽籤；訓練內容革新分類分流，給予專業訓練；精進相關行政流程，有效減少「等當兵」。

第二，義務役役男薪資不得低於基本工資26400元，具體保障役男服役期間的生活；國軍現行各類加給通盤檢討、適時調升，志願役與義務役一體適用。

第三，在重建軍人光榮感方面，國民黨認為有兩項措施，應將九三軍人節增訂為「全民敬軍節」，成為全國放假一天的國訂假日；恢復現役軍人搭乘大眾交通工具票價禮遇，一定規模以上的車站、航站規畫設立現役軍人，重建軍人的榮譽感以及社會重視。