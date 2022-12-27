由北藝大藝術行政與管理研究所舉辦的「2022年度十大藝文新聞」，票選結果於27日揭曉，第一名為故宮打破國寶引發爭議，第二名為歷時10年台北表演藝術中心完工開幕，第三名則是黃土水甘露水入藏國美館。

本次揭榜由文化部政務次長李靜慧、台北表演藝術中心執行長王孟超、台灣視覺藝術協會理事長蘇瑤華、松山文創園區副總監戴星磊及萬座曉劇場營運總監李孟融等人揭曉。

文化部李靜慧政務次長表示，「故宮打破國寶引發爭議」這則新聞顯示，民眾關注的是作為國家級博物館的故宮需要公開它的典藏的相關流程與行政程序；李靜慧曾在故宮任職的她，深刻了解其實故宮的工作人員都以生命在照顧文物，但文物卻發生了這樣的狀況，內心也感到十分不捨。期望在這次的事件過後，全台灣各館舍應更加重視如何保存典藏，整個社會也應該從責難誰該負責，將關注焦點轉移到整個制度的檢討與改善。

第二名的北藝中心開幕新聞，王孟超表示，該建築在14年前就設計完成，歷經10年建造，在開幕後不論是在建築或營運上的思考有很多挑戰，是國內較不常見的場館型態。也正因為建築的特殊性與不同思維，需要給予一些時間，在過程中將缺點及可能性調整與優化，為未來的藝術家打造一個新的展演空間。

第三名的黃土水甘露水入藏國美館，蘇瑤華表示，在消失多年的維納斯重新露面後，可以在文化部的努力之下，成為台灣人民的共同資產，並在國美館永久典藏展示。是台灣美術史的重建中，因為這些珍貴的作品出土，而讓台灣的視覺藝術變得更加豐富。

藝術行政與管理研究所教授劉蕙苓分析今年度的票選狀況，她表示多數新聞其實都是延續的新聞議題，包含第二名的北藝中心、第三名的甘露水及第五名的藝文工作者低薪都曾在過去以不同的議題與面向入選。

此外，今年度藝文及非藝文的票選人數比重差不多，但在排名上卻有很大的差異。對於藝文圈的從業人員來說，北藝中心的開幕是最為重要的；而非藝文人士則認為故宮打破國寶是值得關注的議題，由此也顯現出投票者多元的意見與想法。

此外，日前朱宗慶打擊樂團位於八里的倉儲發生大火，是2022年重要的藝文新聞之一，但來不及納入票選。李靜慧表示，文化部將持續擴大推動倉儲計畫，甚至擴及視覺藝術。

2022年度十大藝文新聞票選結果：

1. 故宮打破國寶引發爭議，公布破損過程，監委申請調查

2. 歷時十年台北表演藝術中心完工開幕，「巨型銀球」成新地標

3. 黃土水「甘露水」入藏國美館，成鎮館之寶將常設展出

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5. 破除藝文工作者低薪難關，藝創工會三大訴求呼籲政策改革

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