義務役延長，對於立委主張役男薪資應提高到基本工資以上，對此，蔡英文總統表示，此次調整後，連同保險部分已接近基本工資。對外傳延到年底才宣布是怕影響選情，副總統賴清德否認表示，此議題已討論兩年，是以國家利益為優先。

蔡英文今天下午召開記者會說明「強化全民國防兵力結構調整方案」，對於美方曾建議女性也納入義務役，蔡英文表示，這是一個更大的議題，未來再逐步討論。

此次役男薪資大幅調高，但仍未達到基本工資水準，部分立委要求應進一步調高至基本工資以上，對此，蔡英文表示，事實上，此次調整連同保險部分已接近基本工資。

外界質疑直到年底才公布兵役延長方案，是因為怕影響選情？對此，賴清德表示，這問題的說法他沒有聽過，蔡總統已清楚說明，這是要達到全民國防的目標。

他說，此議題在總統領導國安會、與國防部等單位經兩年的作業和討論，在今天提出報告希望能爭取各界支持，我們一向把國家利益放在優先，政黨利益和選舉放在後面，因為只有國家利益放在前面，才能贏得人民支持。