近年來露營活動超夯，許多人都會趁著假日到山林間悠閒地渡假。不過日前卻有網友指控，苗栗某露營區的帳篷、枕頭大量發霉，並曝光多張「密集霉斑」的照片，此外，該網友還說烤肉食材嚴重不足，一行人還到山下便利商店買泡麵充飢。貼文一出引發熱議，業者也澄清，已委託律師報警提告。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前和友人想去露營，但苦於大家都沒有裝備，因此選了苗栗某個懶人露營區，1個帳篷要價9千元，共訂了2個帳篷，原本滿心期待遠遊，但到了現場瞬間傻眼，更讓他痛批：「超級噁心高價懶人露營區」。

從原PO分享的照片可見，帳篷內有多處發霉，原本應該白皙的帳篷頂端，竟佈滿了密密麻麻的黑色霉斑，讓人看了頭皮發麻，原PO崩潰地說：「最噁的是枕頭套掀開來後也是發霉的！」

原PO指控，該露營區提供的桶裝水，是直接使用水龍頭裡的生水給客人飲用，甚至連過濾也沒有，且原PO一行人共8人，營區提供的烤肉食材份量明顯不足，「餓到要下山去便利商店買泡麵吃，有夠可悲」。

貼文曝光後，在網路上迅速發酵，《中時新聞網》詢問原PO當下是否有提出客訴，原PO回應：「我不知道，因為主要跟營區接觸的窗口是我朋友」。

而實際聯繫該露營區，經理表示，當天並沒有接到相關的客訴，認為可能是有心人士惡意傷害，他表示，帳篷早已全數換新，且主管在第一時間巡視園區，並未發現有類似大面積發霉的情況，推測網友是潛入倉庫拍攝照片，而該網友拍攝的帳篷外觀照也和現況有極大的落差。

另外，經理解釋，若有客人反應食材不足，一定當下就會補足分量，「就算退錢也沒關係」，目前整起案件已委託律師報警處理，呼籲網友勿再以訛傳訛。