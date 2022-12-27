南投縣持有失智症身障證明者有1849人，衛生局長陳南松指出，失智症常伴隨複雜情緒及行為，家屬照顧不易，「團體家屋」提供失智症長輩小規模及個別化的服務，24小時專業照護，讓患者感受到家的溫暖，也減輕照顧者負荷。

團體家屋收案對象為50歲以上失智症，且必須有專科醫生開立臨床失智評估量表（CDR）證明；目前南投縣有2家團體家屋，服務對象經入住申請評估通過，與家屬共同討論並擬定照顧計畫，提供個別化照顧，費用依臨床失智評估量表分數及申請人條件，由政府提供補助。

李奶奶因疾病手術治療，術後傷口疼痛無法下床，需人24小時照顧，家屬安排入住護理之家，因下肢肌力減退僅能躺床或坐輪椅，家屬得知團體家屋可提供多元化及個別化的照顧，將她轉到團體家屋照護，機構人員與家屬及李奶奶的溝通後，評估下肢功能有恢復的潛能，依照她的身體狀況，安排日常生活功能訓練如（自行移位、行走、進食、沐浴、如廁、洗衣等），還有益智遊戲、唱歌、團康活動（參與製作蔥油餅、附近廟宇活動），現在李奶奶可以使用助行器行走，讓家屬感到開心。

民眾若有長期照護服務需求或相關問題，可撥打長期照顧全國統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，由專人服務；或電洽南投縣政府長期照顧管理中心（049）2209595，也可利用南投縣衛生局網路線上申請。