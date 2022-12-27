九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席，但民間檢討聲音仍未止歇。蔡英文今(27日)開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。被問到未來女性是否投入義務役？蔡英文表示，很多從軍的女性對工作有熱忱，對國家也抱持愛護跟貢獻的心，所以她對女性參與國防抱持著樂觀其成。至於義務役涵括女性是一個更大的課題，要先把現在所面臨的問題解決到位，再進入下個階段，一步一步來。

有媒體問到，近日出現中華民國第一個女中將，總統是否曾討論到女性當兵的問題？有的話為什麼沒納入？沒有的話為什麼不討論？總統個人觀點是否認為應該有這樣的規劃？「有蠻多的女性是願意來從事國防相關的工作。」蔡英文回應表示，以志願役為例，其實已經超過10％的軍人是女性。換句話說，很多從軍的女性，不論是軍官或是士兵，其實對她們的工作都有一份熱忱，對這個國家她們也抱持一份愛護跟貢獻的心。

「她們對於她們工作的情況，也都是全力以赴。」蔡英文說，「所以我對於女性參與國防工作，我是抱持著樂觀其成，也對這些參與志願役的女性官兵，都覺得她們非常的好。」

蔡英文談到，那至於是不是在義務役裡面涵括女性，這個是一個更大的課題，我們把現在所面臨所有的問題能夠先解決、到位以後，然後再進入下一個階段的問題。「所以我們一步一步來，現階段的工作就像我剛剛講的，我們先把現階段的工作做好，是最重要的。