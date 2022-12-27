天氣一冷，食慾就跟著大開，為了避免冬天一到體重大增，營養師分享6種讓人增加飽足感的食物，以防讓自己成為大食怪，其中6種食物就含黑咖啡、綠茶、水這3種飲料，均可促進代謝、降低食慾。

營養師高敏敏在其臉書專頁表示，冬天時人若要降低食慾，可透過4種方式，包括吃飯時細嚼慢嚥、餐前喝湯、充足睡眠及維持運動好習慣，達到降低食慾的效果。此外，她列出6種能增加飽足感的食物。

1. 黑咖啡：本身熱量低還可幫助代謝、燃燒脂肪，並兼具抗氧化的功能。

2. 綠茶：除可抗氧化，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收、減緩血糖上升速度、幫助燃脂。

3. 水：人體血液中有70%是水分組成 而身體會不斷排出水分，呼吸、流汗等也會排出水分，多喝水不只能加強代謝，還可降低食慾。

4. 優質蛋白質：人體的皮膚、指甲、毛髮等，都需要蛋白質的營養才能構成，且足夠的蛋白質可以增加飽足感、增肌減脂。

5. 各式蔬菜：含有膳食纖維的蔬菜可以增加飽足感，也能幫助腸道健康、增加免疫力。

6. 低GI (升糖指數)食物：肚子餓時或嘴饞時，低GI水果 幫助補充營養之外 也能抑制飢餓感。