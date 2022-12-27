內閣改組。蔡英文：時候到就會跟大家報告。曾薏蘋攝
內閣改組。蔡英文：時候到就會跟大家報告。曾薏蘋攝

蔡英文總統今被問到內閣改組？行政院長蘇貞昌是否留任？蔡英文表示，這件事時候到就會跟大家報告。

蔡英文總統今率領執政團團召開「強化全民國防兵力結構調整方案」，會後接受媒體聯訪。

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