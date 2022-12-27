內閣改組？蘇揆留任？ 蔡英文：時候到就會跟大家報告 17:002022/12/27 中時 曾薏蘋 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統27日在總統府親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」。(杜宜諳攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內閣改組。蔡英文：時候到就會跟大家報告。曾薏蘋攝 蔡英文總統今被問到內閣改組？行政院長蘇貞昌是否留任？蔡英文表示，這件事時候到就會跟大家報告。 蔡英文總統今率領執政團團召開「強化全民國防兵力結構調整方案」，會後接受媒體聯訪。 此時推兵役調整方案 總統：明確告訴你 沒有美方壓力 蔡英文宣布兵役延長 陳其邁這樣回應 蔡英文睽違2年首開記者會！他提7大問題要求回應 #內閣改組 #蔡英文 #會跟 #報告 #蔡英文總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首場市政會議先看柯P這1案 蔣萬安4字裁示 11:072022/12/27 政治 兵役延長前夕蔡英文竟PO這文 2.5萬人狂表態他怒問一句 08:292022/12/27 政治 等了745天 蔡總統今記者會將回答提問 04:102022/12/27 政治要聞 義務役延長至1年今拍板！ 薪資調升逾2萬元：大學4年可服役完成 13:442022/12/27 政治 義務役延長為1年 94年次適用 04:102022/12/27 政治要聞 隔了兩年才要受訪 他痛批蔡英文「民選皇帝」：只享權力不負責 13:522022/12/27 政治 蘇貞昌執政滿意度暴跌 名醫斷言「他」將接閣揆 15:332022/12/27 政治 兵役確定延長！ 王鴻薇批：兵凶戰危時勿將責任推給役男 12:462022/12/27 政治 兵役延長將拍板 吳怡農回應了：全力確保役男平安回家 09:352022/12/27 政治 蔡英文便當會 蔡易餘向柯建銘致歉 14:392022/12/27 政治 蔡英文認了「困難決定」 宣布2024年起役期延長為1年 15:232022/12/27 政治 蔡英文拍板兵役延長 強調實戰演練、打靶800發以上 15:462022/12/27 政治 義務役延長1年簡報內容曝！ 替代役「取消2類」但月薪漲了 13:252022/12/27 政治 蔡英文竟然不躲了！羅智強狠酸喊：當虛位總統貢獻最大 08:362022/12/27 政治 NCC將報告鏡電視爭議 關說、財務竟「查無疑義」 16:262022/12/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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