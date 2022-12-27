日本自民黨參議院幹事長世耕弘成偕該黨參議員到紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花。（洪靖宜攝）

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成（右）、紅毛港保安堂主委張吉雄（左）。（洪靖宜攝）

安倍晉三紀念金幣。（洪靖宜攝）

日本自民黨多名參議員今到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花，自民黨參議院幹事長世耕弘成表示，銅像神韻與安倍晉三本人十分相似，也希望將銅像帶回日本，保安堂留有模具，未來可再製作一模一樣的銅像，透過國對國，贈送給日方。紅毛港保安堂主委張吉雄也特別提到，希望能將145名官兵英靈引回日本，世耕弘成也回應會將訊息帶回日本。

位在高雄鳳山區的紅毛港保安堂在安倍晉三逝世後，就設立追思會場，接著打造真人等比高的紀念銅像，讓民眾追思留念。日本自民黨參議院幹事長世耕弘成參議員偕該黨「安倍派」成員27日下午也到此向前日本首相安倍晉三銅像獻花，並行鞠躬禮，廟方也製作安倍晉三紀念金幣迎賓，展現台日友好情誼。

世耕弘成受訪說，此行程於6月份敲定，此次參與的參議員都是安倍晉三的粉絲，並希望將銅像帶回日本，安倍晉三是台日友好重要人物，感動也感謝台灣還特別製作銅像來紀念、悼念他。他提到，自己與安倍晉三已有24年交情，第一眼看到銅像非常感動，與本人一模一樣，神韻相當相似。

紅毛港保安堂是供奉二次世界大戰日艦陣亡官兵，主委張吉雄表示，希望能將這145名官兵英靈引回故鄉日本，其中安倍晉三就是扮演之中重要角色，為了感念他才設立銅像，世耕弘成也說，會將訊息傳回日本，他相信這也是安倍晉三遺願，會全力促成此件事。

至於銅像部分，主委張吉雄說，原先日方有意要購買，但廟方不願販售，想將銅像留在台灣，但有銅像模具，未來可再製作另一座一模一樣的銅像後，透過政府國對國贈送給日方。世耕弘成說，未來銅像要放在哪邊還要再討論。