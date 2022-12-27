故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，就連俗稱的「阿比」的藥酒也成特色展件，充分呈現台灣的常民文化。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，透過數位科技呈現台灣意象。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，透過數位科技呈現台灣意象。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，透過數位科技呈現台灣意象。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，透過數位科技呈現台灣意象。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，即日起展至明年8月底。( 呂妍庭攝）

故宮南院即日起推出「台灣意象展」2.0版，結合擴增實境、虛擬實境的新媒體展，呈現歷史上的台灣風物、人文等各種樣貌，3大展區和「沉浸劇場」，與故宮常態性的文物展有相當大的反差，加上策展單位把電子琴花車、流水席「搬」進展廳，就連俗稱的「阿比」的藥酒也成特色展件，充分呈現台灣的常民文化。

南院今起推出「台灣意象展」PARTⅡ，與國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣大學人類學博物館及順益台灣原住民博物館等館方合作，透過數位科技呈現台灣意象，3大展區分別為「帝國眼中的台灣風物」、「變動中的台灣人」，交融出獨特的「台灣人經驗」，2樓大廳的「沈浸劇場」以7支主題影片，搭配擴增實境、虛擬實境科技，讓民眾體驗台灣歷史上的藝術人文與地理風貌。

策展總顧問台灣大學人類學博物館館長林開世說，故宮在台灣超過80年，要不要跟過去一樣做為古物陳列館？是當初規畫策展時所思考的，而台灣意象展就是一個突破與挑戰，欲透過展覽讓故宮與台灣社會發生關係，即使故宮既有展品跟台灣的關係非常弱，仍期待透過聯合展覽，吸引更多人來看展。

國立故宮博物院數位資訊室主任王揮雄說，台灣的意象是什麼？是他10多年前與故宮博物院長吳密察到國外旅遊後的感受，所以這次「台灣意象展」就透過科技來展現，不但把聯合展出館方的經典文物呈現出來，也做了一些符號，讓大家來認識台灣意象。

故宮南院處長彭子程指出，「台灣意象展」3月曾在科工館展出，這次移展到南院，不僅規畫兩個展區，更是2.0版、全新的新媒體展，即日起展至明年8月底，尤其展場內有設計互動裝置，如「台灣人、一家人」拍照裝置可以重疊參觀者影像，合成「新台灣人」的臉，「體驗摩登區」除了感受30年代喫茶店場景，更可即興來場環島旅行。