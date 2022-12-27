總統蔡英文今（27）日宣布，義務役將延長為一年，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。中廣董事長趙少康痛批，台灣並非美國殖民地，蔡英文不該變成兒皇帝，並質疑延長一年就能對抗中國？還是會跟烏克蘭一樣，戰爭變得更長，死更多人。

趙少康引用先總統蔣中正的話，稱對共產黨「七分政治，三分軍事」的策略，至今仍然適用。對於蔡英文宣布將延長義務役役期，他強調，堅決反對延長兵役到一年甚至更久，「我們若執政一定改回來。」

趙少康認為，蔡英文在美國壓力下決定延長役期，自己只能說，「台灣不是美國的次殖民地！蔡英文不可以自甘淪為兒皇帝！」他不解，難道兵役延長一年就可以對抗中國嗎？還是會落得與烏克蘭一樣的下場，最後只有多拖幾天、多死很多人？趙少康指出，國共打了幾十年，也沒有打過城市巷戰，台灣民眾不能因政客的權力鬥爭而枉死。

對於台灣的國防理念，趙少康也提出意見，要阻共軍於台海、防共機於空中、於沙灘決勝負，並集中人力與財力發展AI無人機、艇，目標是先追上中美、再領先全球。