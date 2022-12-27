台東三仙台八拱橋受到918地震影響，橋樑位移，經檢測後發現安全堪虞，東部海岸國家風景區管理處已於23日張貼告示並設路障封橋，但仍有遊客不顧危險跨過封閉路障走上橋，被園區內24小時即時影像錄下；東管處表示，對於遊客脫序行為會予以柔性勸導，若發生危險，後果自負。

在三仙台風景區的即時影像鏡頭，近兩天陸續錄到有遊客硬闖入已經公告封閉的八拱橋，甚至還大辣辣地在橋上拍照打卡，相當危險。

東管處表示，東海岸著名的三仙台風景區八拱跨海步橋，已經有35年歷史，這幾年地震頻繁，去年剛做完地震補強工程，今年的918大地震後，再經過工程顧問公司安全檢測，發現橋樑位移、橋墩混凝土有裂縫和孔洞損壞，若遇瞬時強風或強震，恐有落橋危險，為維護遊客安全，八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強作業。

為了安全起見，東管處已在23日公告，八拱要封閉到2024年，但仍有遊客無視告示硬闖，東管處強調，園區入園收費都有包括意外保險，但已經公告的封閉區域，民眾如果闖入發生意外可能就無法理賠，呼籲遊客勿擅闖，以免發生危險。

另外，東管處也呼籲當地原住民，要採集三仙台島礁石區生物，現在也暫時不要過橋；當地白守蓮部落居民說，既然東管處已有規定，他們就不會上橋，鄰近地方同樣也可以採集。

而三仙台也是元旦迎曙光的知名熱點，每年都吸引約5000人潮前往朝聖，東管處表示，三仙台是開放場域，這次元旦雖然沒有舉辦主題活動，但是遊客若要迎曙光沒有問題，現場仍有營造夜間燈光氛圍，也會有交通疏導及清潔人力的安排，只是不能登橋過島，但還是歡迎民眾到三仙台海灘，迎接2023年第一道曙光。