花蓮議長選舉藍營陷內鬥，遭排黑未獲黨提名的張峻，獲6名黨籍議員及民進黨關鍵3票，以17票驚險蟬聯議長寶座並宣布退黨。國民黨縣黨部今召開考核紀律委員會，一致通過開除跑票議員鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮等5人黨籍，謝國榮則移交所屬黃復興黨部懲處。張峻回應，懲處沒差，只想專心服務縣民。

花蓮縣議會33席次，國民黨含報備2席共20席，穩定過半，上屆議長張峻有意連任，因涉案被黨部以「排黑」不提名，改提名吳東昇角逐議長，並祭出黨紀，讓藍營陷入互鬥窘境。

花蓮縣議會議長張峻認為黨籍被開除沒差，現在只想專心服務縣民。（羅亦晽攝）

張峻在藍議員張峻、鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮與謝國榮等6票及綠營3票下，以17票贏得議長選舉，隨後張峻、黃馨、鄭寶秀3人宣布退黨，謝國榮則在卸任黨團書記長當天，拆除議會黨團辦公室牌銜與背板，以示不滿。

國民黨縣黨部今上午召開考紀會，針對議長選舉6名跑票議員，一致通過開除鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮黨籍，謝國榮因黨籍隸屬黃復興黨部，除將違紀事實移請該黨部，並建議主委盧新榮儘速召開所屬考紀會懲處。

縣黨部表示，考紀會對議長選舉歸納出4個字「違法」與「亂紀」，違法代表張峻觸犯《貪汙治罪條例》，一審宣判7年8個月在案，國民黨黨章有排黑條款規定，因而不符提名資格，並不是任何人打壓造成；上屆黨團書記長謝國榮則違反黨中央頒布議長副議長提名作業規定，沒有正式召集第20屆黨籍議員開會，也未得到中央提名小組核定，逕自對外宣布正副議長的提名人選，同樣違規。

「懲處沒差，不想理會他們」，張峻感慨表示，「縣黨部違規在先，為何要遵守他們的規定」，不僅違規助選，還放任同舟計畫進來的惡魔管理正直黨員，把黨內搞得亂七八糟，現在只想專心服務縣民。

謝國榮則回應，黨團不提名議長人選，提名副議長為議員黃馨，在提名議長、副議長前都有發公文，有公文為證，也有電話詢問，程序皆合法。黨團與縣黨部應平起平坐，但縣黨部不僅沒有溝通，也不採納提名，對此感到遺憾。他認為，自己行得正不怕誣陷，對於懲處以平常心看待。

然而，藍營6人失去黨籍後，縣議會無黨籍從9席增加至15席、民進黨3席、民眾黨1席，原本最大黨的國民黨縮水剩下14席，張峻昨預告將與無黨議員一同成立「愛花蓮團結聯盟」，反對政治霸凌。張峻今回應此事，目前黨團名稱還未確定，但一定會成立，並推舉從政以來均以無黨籍參選的議員楊華美擔任總召，因她不帶政治色彩，較有公信力。