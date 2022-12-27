邁入第29年的建築園冶獎，2023年以「追本溯源．園宇宙」為主軸，今年評選範圍一口氣擴及新北、宜蘭、花蓮、台東，未來若再加上台北市和基隆市，將達成完成台灣拼圖的宏願，多年來更獲總統表揚，2023年1月12日總統蔡英文將在總統府接見2022年建築園冶獎得獎單位，肯定優秀又有創意的建築景觀作品。

建築園冶獎1995年在高雄成立，之後加入屏東、台南地區，陸續擴展到嘉義縣市及雲林、台中市、彰化縣、以及南投縣，2021年跨越濁水溪，納入桃園、新竹和苗栗。本屆建築園冶獎執行長黃瀚霆表示，今年建築園冶獎最大的創舉，就是將新北、宜蘭、花蓮及台東4大地區納入評選範圍，代表幾乎全台灣的縣市都一起參與這項民間自發的建築運動。

建築園冶獎率先提出「取法於自然，還諸於自然」的園冶理念，鼓勵建築空間讓出更開闊的天與地，更友善、禮敬大自然，讓住宅也能享受大自然給予的風、光、水、綠，這個理想隨著時代演進表現出更多元的延伸概念。因此，在建築園冶獎邁入第29年之際，今年定為「追本溯源．園宇宙」的主軸。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿表示，臉書創辦人祖克柏在2021年提出將虛擬與現實的融合的「元宇宙」的概念；而在建築領域中的「園宇宙」，則象徵著對美好家園的追求與實踐。

高雄市建築經營協會執導委員會主席洪光佐強調：「園冶獎是玩真的！」高雄市建築經營協會產業聯誼組召集人許承凱說，園冶獎為公益目的，評選過程完全不收費，也無需報名費或任何贊助經費，完全透過公平公正的實地評選機制，遴選出符合建築園冶獎理念的建築作品。

此外，黃瀚霆指出，建築園冶獎不只看綠美化及綠地的多寡，外觀規劃、內部通用化設計、基地利用、提升城市美學等，也都是評選的條件，獲獎的個案更可能獲得總統接見的機會，2023年1月12日總統蔡英文將在總統府接見2022年建築園冶獎得獎單位，這也是園冶獎得獎者第5次受總統接見表揚。

也因為建築園冶獎團隊堅持永續創新的專業價值，開啟同業良性競爭的互動模式，提升公共建築的品質，成為建築業成長與蛻變的推手。本屆建築園冶獎將從1/3（週二）起接受報名，截止日期為2/24（週五）。(記者張雅雲/高雄報導)