小朋友們看到陳福海(右2)蒞臨，開心齊喊縣長爺爺好，並贈送卡片表示歡迎。(于家麒攝)

金門縣長陳福海與開瑄國小幼兒園師生共進營養午餐。(于家麒攝)

金門縣開瑄國小營養午餐菜色豐富，營養健康。(于家麒攝)

金門縣長陳福海(1排左1)頒發加菜金給開瑄國小，慰勉教職員工之辛勞。(于家麒攝)

金門開瑄國小新建校舍今年7月份落成啟用，教室採木造裝潢，美輪美奐。(于家麒攝)

金門縣長陳福海今(27)日中午走訪開瑄國小，在教育處長黃雅芬、開瑄國小校長蔡志隆以及家長會長蔡懷芝等人員陪同下，視察校舍與學童供餐情形，小朋友們看到縣長蒞臨，開心齊喊縣長爺爺好！陳福海也一一跟孩童們問好，並與幼兒園師生共進營養午餐。

開瑄國小新建校舍及戶外運動場新建工程於今(2022)年7月份落成啟用，總工程費用約達3億1000萬。在開瑄國小校長蔡志隆的引導之下，縣長陳福海一行人參觀學校新建校舍，教室採木造裝潢加以周邊綠美化景觀，美輪美奐，學校環境相當舒服。

縣長陳福海表示，開瑄國小新建校舍是在他在前屆任內一手催生的，卸任後也一直很關注學校的規劃及施工過程。今天走訪新建落成的校舍心中相當感動，期許開瑄國小成為金門指標性學校。在師長的用心下，縣府團隊及教育處也將持續給予協助，共同為金門孩子打造良好的學習環境，讓孩子健康成長。陳福海也特別留下與幼兒園師生共進營養午餐，並頒發加菜金，同時也訪視廚房作業現況，慰勉教職員工之辛勞。

針對幼教政策部分，陳福海也透露，將持續推動地區雙語教學，不只提供優質的學習環境，同時也將增加學校的各項學習設備，減輕老師的行政庶務工作，不僅提升硬體設備，也增加軟體資源，讓孩子擁有更好的學習環境。