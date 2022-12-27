農曆春節腳步近，許多民眾開始採買年貨張羅除夕圍爐，餐飲及飯店業者觀察，因為新冠肺炎疫情趨緩，民眾在外除夕圍爐意願大增，桃園飯店業除夕訂席幾近全滿。業者分析，現代家庭在外圍爐除可省去採買食材、烹煮等麻煩過程，現場還有抽獎、表演等活動，符合華人喜愛熱鬧過年氛圍，看好今年圍爐商機突破以往，一掃連續2年多來疫情影響的陰霾。

南方莊園度假飯店業者表示，前兩年因疫情關係，民眾對於在外用餐有群聚疑慮，根本沒有人敢在飯店內圍爐，外帶年菜比例超過8成以上，今年疫情解封後，很多人很早就打電話詢問除夕圍爐訂桌，館內中餐廳訂席超過100桌幾乎全滿，而西餐廳自助式晚間第二輪還可預訂，熱度比外帶年菜明顯高了很多。

業者也說，飯店業一般除夕圍爐都是10人一桌，因應現代家庭規模逐漸變小，順勢也推出6人年菜也相當受歡迎，因為除夕當天還會推出抽獎、樂團表演等多元活動，疫情期間大家都悶壞了，覺得在外吃飯圍爐多了熱鬧氣氛，明顯感受到今年除夕圍爐及年菜市場都很熱絡。

和逸飯店桃園館行銷公關主任張祐禎則說，飯店內有西餐廳、中餐廳及宴會廳，去年受疫情影響主打外帶年菜，今年10月疫情解封後就有許多民眾在詢問除夕圍爐相關事宜，而館內西餐廳主打Buffet、中餐廳主打小桌數，宴會廳則是大圓桌為主，在11月時訂位已達8成，至今西餐廳有200人訂位，中餐廳有20桌、宴會廳則超過40桌，訂席已經全滿。她也說，飯店的外帶年菜也有網路上的電商販售，賣的也不錯。

桃園喜來登酒店業者則說，目前宴會廳除夕圍爐60桌全滿，包廂7桌、buffet兩個時段及日式餐廳可接100人也都已經完售，目前僅剩小宴會廳20桌還可接受預訂，今年圍爐業績好，飯店業已度過疫情寒冬。