國4清水端發生8車連環撞的嚴重車禍，1人受困搶救中，車流回堵約一公里。(民眾提供)

國4清水端發生8車連環撞的嚴重車禍，1人受困搶救中，車流回堵約一公里。(民眾提供)

國4清水端發生8車連環撞的嚴重車禍，1人受困搶救中，車流回堵約一公里。(民眾提供)

國道四號西向台中清水區臨海路段，27日下午3時38分發生一起嚴重連環車禍。警方指出，現場總計有2台聯結車、1台小貨車、1台大貨車以及4台自小客車等，總計8車發生連環撞。現場聯結車、自小客車的車頭嚴重損毀，其中一輛自小客車內有乘客仍受困，至下午4時30分仍在搶救中。

警方強調，國四西向清水出口往台中港方向，今天下午發生貨櫃車追撞多車事故，目前封閉往台中港方向出口處理中；請用路人改由清水市區方向下交流道，目前回堵約1K，請用路人小心行駛。