新北市三峽區北大國小16日晚間6時許遭變態男子闖入校園，對獨自辦公的女老師露出生殖器，雖然三峽警方獲報後即在隔日逮捕露鳥變態，然而校方在當下不僅沒有立即報警，還讓女教師在事發近4小時後獨自一人到派出所報警；對此北大國小校長劉文章面對記者提問時，不斷跳針稱「已指示女教師報案」，對此不願正面回應。

據了解，這名女老師當晚6時許獨自一人在教室內辦公，絲毫沒發現余男已出現在教室門口，這時女老師發現背後有聲響轉身查看，直接目睹余男露出生殖器對著自己，嚇得她趕緊斥退余男，並通報警衛室。

然而校方事發當下並沒有在第一時間報警，隨後才通知老師須向警方報案，導致女老師直至晚間10時才完成報案程序，而三峽警方獲報後也在隔日逮到余男，警詢後依妨害風化及性騷擾防治法函送法辦。

但沒想到事情並未就此落幕，事後驚傳女老師因為身心受創需就診治療，結果校方堅持女老師不能請公傷假，只能請病假就醫，並且要自己負擔代課費，另外還傳出校長劉文章在事發當下處理態度消極，一度要求女老師不要聲張，3天後再報警。

對此，《中國時報》記者致電詢問劉文章，他強調事發時警衛不知道要報警，但在當天晚間7時許回報行政主管，而自己收到消息後，有指示行政主管「提醒女老師報警」，事後也誤以為女老師報案後就算完成報案程序，與警方發生誤解；但對於校方為何當下沒有通報警方到場處理，劉文章則不斷跳針回覆「有指示女老師報案」。

至於不給請公假的爭議，劉文章則稱是因為不確定請公傷假的相關規定，所以希望女老師先請病假去就醫，之後校方會將相關資料轉呈教育局判定，是否合乎請公傷假的範疇，另外請病假的代班費也將提報教育局核定，目前暫時由家長會代墊3天費用。

新北市教育局表示，校方本月17日場地外借，16日下午活動廠商頻繁進出、門禁管制不慎遭不明人士闖入，事發當時學生均已離校，女教師目睹遛鳥俠後，校方知悉後依規定完成校安通報，通報時限符合規定，案發後受害老師即報警協處，學校後續多次至派出所配合偵辦。

教育局強調，將督請學校持續與轄區少年警察隊及派出所綿密連繫，加強校園周邊治安熱點巡查，並持續督導各校加強門禁管理措施，以維護校園安全，另經向校方瞭解，該師需分次請假就醫，先請該師以病假處理，並協助該師代課費用事宜，待取得醫療證明，將協助教師改請公假。