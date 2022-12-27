聖誕假期後首個復市日，周二歐股股市在追蹤全球股市上漲行情之下，早盤明顯走高；中國進一步放寬防疫管制，增添市場對中國復甦的希望。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤升2.14點或0.50%，為429.65點。

歐股今年以來，累計已經下跌12%。由於主要央行的升息措施，引發經濟衰退的擔憂，衝擊到歐洲股市表現。

全球主要股市周二走高。稍早中國官方表示，將取消對入境旅客的隔離要求，進一步鬆綁長達三年之久的邊境防疫控制。

中國復甦的希望，帶動大宗商品價格的上漲。礦業股和能源股分別上漲1.2%和1.4%。

業務與中國關聯較深的奢侈品股，LVMH集團和開雲集團(Kering)分別上漲1.9%和1.3%。

工業股和銀行股為連續第二個交易日上漲，也帶動基準的Stoxx 600指數上揚。

交易員和分析師都表示，由於仍在連續假期期間，交易淡薄，也影響市場走勢。

Leonteq跌1.0%；該家瑞士金融科技公司說，由於下半年客戶需求減少，將下調2022年全年獲利預期。