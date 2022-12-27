2023年迎曙光不一定要衝龍磐公園，屏東林管處指出，坐擁世界級360度山海景色的墾丁國家森林遊樂區觀海樓也能迎曙光，而且還能搭配五星祕境餐飲、社頂部落深度導覽解說等，串成限定小旅行，只要5人即可成行。

屏東林管處指出，墾丁國家森林遊樂區觀海樓坐擁世界級360度山海景色，擁有絕佳視野，可以遠眺太平洋、盡覽巴士海峽、俯視台灣海峽，三面環繞無敵景觀，還能將整個恆春半島盡收眼底，因此特在明年元旦辦理「新春迎曙光限定小旅行」。

林管處表示，該限定小旅行除邀請在地社頂部落深度專業生態導覽解說，陪森友們從清晨4時30分至8時30分外，同時也將獨家享受觀海樓頂絕美日出、壯觀海景，並可享用華泰瑞苑GADUGADU祕境餐廳早餐。

林管處表示，元旦當天園區內還有多項豐富活動，如首次與藍米克全人教育協會共同舉辦「海洋光呼吸藝術展」，在遊客中心2樓除有藝術展覽外，在花榭還有心靈音樂表演，在優美樂聲及稀有獨特植物環繞下，將帶給遊客嶄新的視聽饗宴與感受，此外，因當天園區海洋光呼吸藝術展活動都免費參加，座位數量有限，有興趣遊客當日可盡早入座。

林管處表示，活動採線上預約報名，含早餐有23位名額，不含早餐有20位名額；至於活動費用為含早餐每人1000人、不含早餐每人400元，以上費用包含園區門票，只要五人即可成行，絕對是新春第1彈揪家人揪朋友迎曙光的獨家行程。