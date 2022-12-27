總統蔡英文今（27）日宣布，自2024年1月1日起義務役延長為1年，2005年1月1日以後出生的役男將受到影響，就有網友透露自己就讀高中的表弟，全班男生已經開始思考如何免役，計畫增加體重來躲兵役，引起眾人熱議。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，94年次恢復役男須當一年兵，自己就讀高二的表弟透露，全班男生已在擬定免役計畫，推算到大學畢業還有五年時間，最簡單免役的方法就是控制體重，看是要往上還是往下讓BMI超標，利用五年的時間，把正常體重60公斤吃成100公斤，原PO也感嘆「為了躲兵役，這心態正常嗎？」

貼文引起網友們討論，「多吃麵包應該就可以增肥了？」、「還早，要體檢前拚都來得及」、「體重BMI要驗好幾次」、「純靠吃增重，沒想像的那麼簡單啦」、「這樣五年後台灣年輕男性普遍都胖子欸」、「公司一堆智障新人都吃胖躲兵役，然後瘦不下來」、「裝重度憂鬱症不知可否？」、「我以前一個兵裝憂鬱症，後來提早退伍」。

不過有網友認為役期恢復為一年並不長，「一年都頂不住有夠廢」、「可憐連這個都要躲，是多沒擔當」、「抗中保台才一年是在叫什麼」、「搞掉健康沒較好啦」、「會逃兵的87以後別想他會多有擔當」、「當一個胖子失去的東西不是一年兵役換的回來的」。