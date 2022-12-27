勞動部職業安全衛生署與台塑企業今（27日）在於台塑麥寮工業區舉辦2022年安全伙伴執行成果觀摩會，台塑企業總經理林善志表示，麥寮工業園區今年重大火災發生次數下降到0件，設備管線洩漏事件亦由過去5年平均的117件下降為23件，並獲4項績優健康職場獎。

「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」邀請國內石化業包括台灣中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、李長榮、恆誼、台灣陶氏化學等數十家公司，以及職安署各區勞動檢查機構、雲林縣政府、各地工業區管理局等代表150餘人參加。

台塑企業總管理處報告2022年安全伙伴計畫重點及推動情形後，台塑企業4大公司分享經驗，包括工廠智能防災精進作法、管架管線巡檢AI科技應用改善、設備可靠度的優化管理、AI智能監控於轉動設備實用案例，作為業界推動工安管理的參考。

職安署長鄒子廉指出，石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28.2％，麥寮工業園區是國內石化主要重鎮，涵蓋煉油及石化中、下游等製程，具高風險特性，也因此麥寮工業園區一直是職安署防災減災的重點工作區域。

他表示，職安署於2017年與台塑企業締結安全伙伴關係，運用企業資源的投入，藉由政府協助建立連繫平台，約定雙方結合彼此防災資源，落實製程安全管理系統、承攬商管理制度，及人員專業知識與安全訓練等各方面的精進推動，在雙方共同努力下，完成重大職業災害、重大火災與設備洩漏量較過去5年平均值降低55％，以及健康照護率提升10％與績優健康職場獲獎數增加25％的績效目標。

鄒子廉強調，石化產業對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司等大型石化企業更應該在石化工安文化之建立上起帶頭作用，投入更多資源提升安全衛生管理水準，以善盡企業社會責任。