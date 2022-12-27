78歲的汪奶奶因久坐，造成慢性靜脈功能不全，到院時腳部已出現大片瘀青。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

78歲的汪奶奶因年紀較大，常常坐在家看電視，未料進入秋冬之後，她先是抱怨雙腿腫脹，而且會癢，家人不以為意，直到最近雙腿開始出現大片瘀青，合併走路下肢疼痛，送醫院急診，才發現是「慢性靜脈功能不全」，經給予彈性繃帶纏繞腿部，再給予腿部適度的放鬆與休息，汪奶奶的下肢瘀青終於慢慢褪去。

衛福部台中醫院血液腫瘤科主任林俊良表示，患者剛到急診時，一度懷疑是血管阻塞，或造血功能有問題，但她心臟超音波顯示功能正常。唯住院期間，病人只要一下床活動，雙腳腫脹瘀青就又再度出現，也確定奶奶是罹患「慢性靜脈功能不全」。

林俊良表示，「慢性靜脈功能不全」是腿部的靜脈血液回流效率不佳，導致血液堆積在腿部，其發病原因跟靜脈曲張原理相似，不過靜脈曲張是靜脈血管結構出現異常，而慢性靜脈功能不全是靜脈血管回流效率不佳，這二個病症還是不能畫上等號。

林俊良表示，慢性靜脈功能不全的原因有很多，年紀較大、血液循環較差，就是高風險族群，另外像久坐久站、活動較少、體型肥胖的人，因為下肢的血液循環不佳，也都容易「中獎」。

林俊良建議，想要避免靜脈曲張，或靜脈功能不全，多活動是最好的解方，其實只要患者在處置完急性的瘀血症狀後，回家開始多活動，效果都會不錯。

而除了多活動，避免久坐及久站之外，林俊良也建議病人，每天也可以練習將雙腳抬高，坐姿時可將雙腳抬高超過大腿，平躺時也可將雙腳抬高超過心臟，讓血液有回流的機會；另外，若有預算，也可考慮穿壓力超過20mmHg的彈性襪，目前有臨床研究上指出，穿彈性襪及搭配藥物，對於治療靜脈也是很有效方法。