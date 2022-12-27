高雄林園區昨日發生一起驚悚車禍，1名重機騎士行經區鳳林路一段與沿海路二段路口時，迎面撞上1輛正要左轉的小客車，重機騎士整個人翻過自小客車後重摔在地，畫面令人怵目驚心，地上更是留下滿地車殼碎片，所幸騎士右手骨折，沒有生命危險，詳細肇事原因待進一步釐清。

21歲的廖姓男子騎乘大型重機，行經林園區鳳林路一段與沿海路二段路口時，撞上正要左轉的自小客車，強大撞擊力之下重機騎士整個人噴飛，翻了一圈越過自小客車後重摔在地，地上滿是重機零件碎片。這起車禍發生在26日早上8時30分，林園派出所及交通分隊員警獲報後立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理，迅速恢復現場交通。

經警方初步調查，為54歲李姓女子駕駛自小客，由沿海路二段東往南要左轉鳳林路一段，與廖姓男子發生碰撞，廖男右手骨折，所幸無生命危險，雙方經酒測均為0，由於該路口並沒有左轉專用號誌，詳細肇事原因有待進一步鑑定。