聯光通違反重訊規定 遭處違約金5萬 17:132022/12/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，聯合光纖通信公司（4903）之重要子公司聯瑞科技公司於111年12月5日董事會通過資金貸與母公司4,150萬元，聯光通公司延遲代子公司發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新臺幣5萬元。 永續報告書確信機構管理要點 發布 烏克蘭籲將俄羅斯逐出聯合國 控俄篡奪安理會席位 中俄持續海上聯合軍演 俄侵烏後加強合作 #聯合 #聯光通 #櫃買中心 #子公司 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金投信 參與台南沙崙智慧能源BOT案 04:102022/12/26 投資理財 櫃買 辦IRS交易系統獎勵活動 04:102022/12/22 證券．權證 烏克蘭要舉行和平峰會結束戰爭 指定「他」調解：正直有原則 10:362022/12/27 國際 共軍於台灣周邊海空演訓 秀中央山脈照 回應國防授權法 20:112022/12/25 兩岸 阜爾運通申請登錄興櫃一般板股票 19:032022/12/26 財經 櫃買股債雙市 發行熱絡 04:102022/12/22 證券．權證 解放軍耶誕節在台灣周邊軍演 國防部晚間回應了 21:472022/12/25 政治 愛派司生技申請登錄興櫃一般板股票 13:342022/12/26 財經 北韓駭客肆虐全球 南韓估5年竊取360億資產 20:192022/12/24 國際 「永續報告書確信機構管理宣導會」 圓滿落幕 23:032022/12/22 財經 永續報告書宣導 回響熱 04:102022/12/26 證券．權證 華南永昌證、華南投顧：2023年台股區間13300～16600點 16:152022/12/27 財經 新北耶誕城吸引人車潮 板橋警聯合監理站稽查改裝車 12:232022/12/23 社會 治安不打烊！埔里警分局試辦合署辦公、聯合執勤 19:582022/12/26 社會 聯合國：印度將在2023年4月超越中國成為全球第一人口大國 21:512022/12/23 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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