櫃買中心27日表示，聯合光纖通信公司（4903）之重要子公司聯瑞科技公司於111年12月5日董事會通過資金貸與母公司4,150萬元，聯光通公司延遲代子公司發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新臺幣5萬元。

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