今年畢業於義守大學原住民族學院傳播與設計學院原住民專班的林杰文，曾經對未來感到迷惘，在校園4年學習後，他以音樂創作專輯「Verse2（第二段）」為畢業成果作品，亮眼表現讓受邀出席成果展的立委伍麗華驚豔，因而向他提出工作邀約，林杰文開心接受，如今變身成為國會助理。

來自台東縣排灣族的林杰文，從小就熱愛唱歌，但是在大學以前，他對未來完全沒有想法與計畫，後來從高中學長姊口中得知義守大學設立「原住民族學院」，豐富的課程不但傳授專業知識外，同時也傳承原住民文化，甚至培育學子多元嘗試與發展，有些大四學生的畢業專題就是出專輯，激起了林杰文的音樂夢，讓他決定選擇義守大學就讀。

進入義守大學後，來自全台各族群的學子齊聚，大家分享彼此的文化，一起參與原住民相關社團，林杰文還擔任社團社長，積極拓展義大原民學院與外界的交流，找到自信的林杰文，全力以赴完成學業與生活中的每件事。

精彩的大學生活豐富了林杰文的視野，而他的音樂夢更在進入義守大學後逐漸壯大與成真，林杰文利用課堂閒暇之餘，接觸與學習更多元的音樂，他花了4年的時間創作歌曲，並利用其中的2年籌備專輯。

林杰文創作的「Verse2（第二段）」，專輯總共收錄6首歌，是用來紀念自己的音樂人生3部曲，他說如果把音樂分三段，第一段是感謝父母賦予的音樂天分，而第二段就是追夢階段，放手一搏才能實現夢想，第三段則是留給未來的自己。

林杰文感謝義守大學給予這麼寬廣的空間，讓年輕世代的他們可以盡情揮灑青春夢，他特別寫了一首歌送給義守大學原住民族學院，他堅定的處事態度，不但實現對音樂的熱忱，更讓自己的人生充滿無限可能與精彩。