寒流來襲氣溫驟降，不少人手腳也跟著冷冰冰，對此，中醫師余雅雯在臉書粉專發文表示，手腳冰冷有3種情況，包括缺乏運動習慣者、氣血虛弱者、肝氣鬱結者，不過有一類人只要運動就能改善。

余雅雯透露，不少患者看診時伸手把脈都讓她感覺像是摸到冰棒，但其實並非所有手腳冰冷的人都屬於虛寒體質。首先應該先看是否有運動習慣，尤其是女性在冬天手腳更容易冰涼，不過這並不代表她需要補陽氣、吃一些溫陽的藥，反而跟長期不運動息息相關。

余雅雯解釋，長期有運動習慣的人，手腳都會偏溫，改善手腳冰涼其實不需要特意吃一些溫補的東西或中藥，只要去鍛鍊、去運動，效果立竿見影。

其次是針對氣血不足、陽氣虛的人，這類人手腳冰冷是從骨子裡透出來的，因為身體沒那麼多氣血供氧，沒辦法讓陽氣通達四肢，只要透過食療、中藥就能改善。

最後是肝氣鬱結者，中醫說「氣」能夠透過肝的疏泄功能通達到四肢和全身，讓陽氣分布均勻；因此一旦肝氣鬱結，經常覺得鬱悶或者緊張情緒，陽氣無法正常通達，就會出現手指末端冰涼，但手掌卻是有溫度的現象，但這個並不是真正的陽虛。反而只要多休息、多練瑜珈放鬆，自律神經平衡，自然手的末梢就溫暖了。