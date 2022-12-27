高雄市議會、高雄市政府合辦2023元旦升旗典禮，當天祭出5000張限量兔年一卡通。（柯宗緯翻攝）

高雄市議會、高雄市政府合辦2023元旦升旗典禮，當天祭出5000張限量兔年一卡通。（柯宗緯翻攝）

迎接2023年第一天， 高雄市議會、高雄市政府合辦2023元旦升旗典禮，位於高市文化中心圓形廣場，當天祭出5000張限量兔年一卡通，上午6時發放號碼牌，7時升旗典禮後開始發放一卡通。

2023年元旦升旗主題是「共融城市，多元並進」，高雄市議會攜手高市府舉行元旦升旗活動，邀請市民朋友熱情參加，藉此機會眾人一起揮別2022年。

「跨完年HIGH到睡不著？直接來參加升旗典禮吧！」高市府指出，元旦升旗活動將限量發放5000張特製版「一卡通」，以癸卯兔年為主視覺，搭配海洋等意象，營造出「共融城市，多元並進」等設計，展現高雄身為海洋城市的活力精神。

當天號碼牌排隊6時開始發放，起點為文化中心卡啡那文化探索館，現場發放5000張紀念一卡通，數量有限，送完為止。

此外，現場演出邀請榮獲110年度全國學生音樂比賽特優的四維國小進行國歌領唱，雄女樂儀隊、海軍陸戰隊樂儀隊帶來操槍表演，以及有高雄鋼鐵人職籃啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」鋼鐵般的意志，為升旗典禮應援。