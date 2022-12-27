親俄的電視主持人索洛維約夫(Vladimir Solovyov)推測，俄羅斯最新的王牌坦克T-14「阿瑪塔」(Armata Tank)可能已經派往烏克蘭，準備接受實戰的洗禮。

防衛部落格(Defense Blog)報導，索洛維約夫在Russia-1 頻道上，介紹T-14坦克的現況，他實地參觀了T-14坦克在訓練場上的活動，並且在節目上說：「阿瑪塔正向西進軍。」

這段話引起了各種想法，似乎意味著T-14坦克及其乘員，正準備前往烏克蘭領土執行戰鬥任務。但是這段節目的T-14只有4輛，有多少能派往前線值得懷疑。

阿瑪塔坦克首次出現在2015年5月9日的勝利日閱兵，是一種重型履帶式標準化平台，可以用同一套系統，研發為T-14主戰坦克、T-15步兵戰車、裝甲運兵車和其他裝甲車款。它配備全數位化設備、無人砲塔和供乘員使用的獨立裝甲艙。

俄羅斯認為阿瑪塔是「首款第4代主戰坦克」，宣稱將要採購2400輛，以取代逐漸過時的T-72、T-80。不過，由於技術不成熟，阿瑪塔一直沒有進入批量生產，俄羅斯陸軍之後決定升級與改良T-72與T-80，彌補T-14服役時程的落後。

2020年4月，俄羅斯工業和貿易部長丹尼斯•曼圖羅夫(Denis Manturov)證實，T-14阿瑪塔坦克的發動機、火控系統和熱成像儀都需要再改善。

Oryx 軍事部落客根據前線傳來的照片，統計了俄羅斯在烏克蘭的軍事裝備損失，據他們的計算，俄羅斯部隊至少損失了1577輛主戰坦克，主要以T-72最多，其次是T-80，當中還包括7輛較現代化的T-90M。