現為各地茶樹休眠期，茶改場提醒茶農每年冬至到大寒期間，應進行冬季田間管理措施，圖為中耕作業。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

全台茶區冬茶採收完畢，茶樹進入休眠期，24節氣中每年冬至到大寒，是茶農進行冬季田間栽培管理作業的時間。茶業改良場提醒，將近1個月時間有多項重點需注意，否則恐影響春茶產量與品質，農友也可至台灣茶葉生產管理資訊平台觀看各區現況與專家建議。

茶業改良場副場長邱垂豐表示，現為各地茶樹休眠期，提醒茶農每年冬至到大寒期間，應進行冬季田間管理作業，包括修剪、灌溉、施用有機質肥料、中耕、病蟲害防治等，以上工作都會影響下一波春茶的萌芽整齊度、產量與品質，預計明年2月下旬就是春茶萌芽期，高海拔地區則要等到4月初左右。

茶業改良場也設置「台灣茶葉生產管理資訊平台」，地圖列出全台23個茶區，可觀看氣溫、濕度及日雨量等數值，點選茶場列表還能看到茶區現況、本月建議、預警與氣象預測、前一月狀況、茶產量預測等資訊。邱垂豐說，每個月初都會更新種植茶樹專業建議，提供農友參考。

以桃園龍潭茶區為例，12月就提到目前冬茶採收完畢，應注意防治小綠葉蟬、茶捲葉蛾、茶角盲椿象及尺蛾幼蟲等害蟲族群，現休眠期可進行冬季作業；苗栗銅鑼則仍有薊馬、小綠葉蟬、粉介殼蟲等危害，須多加注意，專家建議上月雨量偏低需加強灌溉，避免乾枯導致白蟻現身，有利來年根系發育的冬季作業也可進行。

此外，面臨近期一波波寒流接力，針對日前少部分採收冬片的茶區例如南投或台東，茶改場也提醒需注意寒流對茶樹影響，若要避免寒害，可在迎風面設置簡易防風網或防風牆；在離冠面高30公分處搭設棚架，或在地表撒薄層稻草提高地溫；加強肥培管理強化樹勢，施用有機肥也可提高地溫等，為低溫做準備。