2021年在全球造成轟動的漫威電影《尚氣與十環傳奇》，因為大多數的要角包含男主角都是華裔，引起不少討論，其中飾演男主角加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu）更再創事業巔峰；P. LEAGUE+聯盟的新北國王今（27）日驚喜宣布，邀請劉思幕擔任跨年夜開球嘉賓，他本人也轉發證實，網友全嗨翻，直呼：「比魔獸大咖吧」。

P. LEAGUE+聯盟新北國王今日下午在社群宣布，為了對抗「鋼鐵人隊」必須召喚換超級英雄，「12/31 vs 高雄17直播鋼鐵人鋼球嘉賓，《尚氣與十環傳奇》電影男主角劉思幕（Simu Liu）」；在海報中更藏彩蛋，劉思幕以尚氣裝扮，面對鋼鐵人，這也呼應對手是「鋼鐵人」，此舉讓球迷和網友都讚爆。

而劉思幕本人不僅在底下留言：「See you there!!」，還特地轉發黑人陳建州的限時動態，超親民的態度也讓全網討論炸鍋：「真的太扯」、「可以請他爸（梁朝偉）來嗎」、「太令人期待了」、「這個目前最大咖了吧，好扯」、「隔壁魔獸不打球，讓尚氣打可以嗎」、「這次我真的服了」、「他之前有跟字母哥（NBA球星）鬥牛過欸」。

33歲劉思慕從2012年開始他的戲劇路，不僅是一名演員，還是製片人、特技演員、編劇和導演，原本只是個小有名氣的華裔演員，直到2019被瘋傳他將飾演漫威英雄「尚氣」，才廣泛受到外界討論；其實劉思幕私下很愛運動，也跟林書豪一起打過球。