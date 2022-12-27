不少人會在耶誕節舉辦交換禮物的活動，就有「媽媽群組」也舉辦這樣的活動，其禮物金額限制300元內，並且以小朋友實用為主的物品，沒想到，一位媽媽竟然收到疑沾灰塵的「二手鞋」，以及某益生菌的試用包；這樣的狀況，也讓原PO氣炸嗆「我家不是收資源回收」，不過原PO也提到收到禮物的該位媽媽人好，並沒有和對方計較。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，她先提到耶誕節在「媽媽群組」舉辦交換禮物，禮物金額是300元內，以小朋友為主的禮物，沒想到，有位媽媽向她反映，收到的禮物是「二手的」。

有名人妻參與媽媽群組內的交換禮物活動，竟然收到的物品不僅是二手品，還有試用包。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

後來，她也看到這位媽媽傳來的照片嚇翻，認為物品不僅是「二手的」且「灰塵一堆」，讓她氣炸喊「要送禮也送整理過的，或新品吧！」，也酸爆還以為是在過愚人節，不過，她也提到因為這位媽媽人太好，並沒有與對方計較，但若是她，一定會把禮物退掉，並回嗆「我家不是收資源回收」。

從原PO傳的照片中可見，禮物有一雙疑似穿過的二手鞋，3隻小恐龍公仔，3件內褲，以及4包疑似某益生菌試吃包，還有一罐飲品。

貼文一出，網友紛紛留言表示「哪來的出土文物」、「我不會生氣，因為我覺得這是個『惡習』，這位媽媽會這樣做，就是告訴大家『我不想玩這種遊戲』」、「益生菌給兩包是試吃用的嗎」、「交換禮物真的是用真心換絕情，我也討厭交換禮物，我乾脆把錢拿去買我兒子喜歡的直接送他就好」、「交換禮物不是二手社團以物易物耶，對方是年終在清垃圾？」。