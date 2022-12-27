知名直播平台Xtars Live年度盛事「2022 Xtars Live嘉年華盛典」中，拿下第一名的主播可伊，過去曾是中醫櫃枱，因為關心病患互動聊天，竟被Xsatr Live星探經紀人相中，邀請擔任直播主，在父母支持下，展開直播人生，而她分享成功的秘訣，天天做準備，因應隨時不同的挑戰，現在她朝向人生目標前進，進軍演藝圈，成為帶給大家開心與歡樂的藝人。

Xtars Live百萬粉絲直播主可伊，過去曾是個害羞沒自信，面對鏡頭會害怕的小女生，經過Xsats Live的磨練，加上家人與粉絲們的支持與鼓勵，讓她找回自信，也打造出不一樣的人生。

對於直播人生，可伊表示，當時學校畢業後，就在中醫診所找到一份櫃枱的工作，穩定又單純，加上本身個性活潑喜歡與大家聊天，在診所時很多來看診的病患都喜歡跟她互動聊天，除了聊養身，也聊家庭，婆婆媽媽們還會聊心事老公與小孩等，非常受歡迎,也因此遇到了前來看診的Xsatr Live星探經紀人。

可伊表示，當時她才23歲，受邀開直播，還得辭去櫃枱工作，父母很擔心，媽媽一度很反對，因為直播有太多的負面標籤，也給外界太多不好印象與爭議，但是，爸爸卻非常支持，除了拿出十萬元，資助買設備外，還強調，他會守護在旁邊保護自己。就在家人的愛與支持下，展開直播人生。

直播初期，沒有粉絲的時候，可伊說，真的是最難熬的過程，除了寂寞外最重要是自信心會不停被打擊，好不容易有粉絲進來，可能不到30秒又離開，或者聊天時，覺得卡卡的，超尷尬。

所幸那時候，家人及朋友會假扮粉絲進來看直播，一起互動聊天，不停的鼓勵，甚至還會發禮物，讓她好感動，就這樣一步一步的建立自信，也找到自己直播的特色與方向。

可伊說，走這條路開心也辛苦，但最重要的是，不停的做準備，雖然有時候在台下準備很多，上台時卻只要一點點，但有時又會碰到準備沒到位的經驗，因此，她發現，要維持最佳的狀態，就是不停的學習，多去學習一些直播以外的事情，多充實自己，像是理財書、遊戲、魔術、理財書、跳舞等，她都持續在學習。

她強調，努力不一定會被看見，不努力一定不會被看見，做好準備才能迎接一切挑戰。而來看直播的人，其實都很寂寞，所以，她都把粉絲當成家人在關心，聆聽他們的心事，感覺像是告解室。

可伊強調，從小她就是家中的開心果，看到別人因為自己而笑的開心，自己也好開心，所以，做為直播主，她最希望帶給粉絲們快樂，努力的逗大家笑，笑到流眼淚，這時候送來的禮物，才是真心誠意的認同。

對於未來目標，可伊說，未來目標是進軍演藝圈，當演員唱歌表演，目前已朝向演員做準備，也累積一些作品，包括偶像劇＜現實同居侯八天＞，黃明志導演的MＶ，顏正國導演的電影女主角，微電影等等，希望透過這些作品，都能讓大家看到可伊的用心。

最後，可伊也強調，很感謝大家一路來的支持，她把大家視為家人般，需要時永遠都在，而她也會保持最佳心態，正向的繼續直播下去，要把歡樂與開心帶給大家，要讓大家把煩惱笑掉，成為最開心的可可粉。