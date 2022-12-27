台東 縣消防局猛男美女電子月曆上架，今起供民眾下載。（翻攝畫面）

台東 縣消防局猛男美女電子月曆上架，今起供民眾下載。（翻攝畫面）

台東 縣消防局猛男美女電子月曆上架，今起供民眾下載。（翻攝畫面）

台東 縣消防局猛男美女電子月曆上架，今起供民眾下載。（翻攝畫面）

台東 縣消防局猛男美女電子月曆上架，今起供民眾下載。（翻攝畫面）

台東縣消防局首發2023年火神金句電子月曆，除了有傳統猛男外，並加入健康亮麗女隊員吸晴指度破表，日前提前曝光後，馬上成為大家討論「嬌」點，電子月曆於今日正式在台東縣消防局粉絲專頁上架曝光，並供民眾下載高清版本https://www.facebook.com/ttfd119。

消防局表示，這是台東第一次拍攝猛男美女消防電子月曆，因為紙本印刷年曆製作經費龐大，消防局預防科小編張馨予只用短短兩個月就找齊約15位隊員和拍攝團隊，用不到3萬元的經費，完成電子月曆拍攝和後製，雖然製作期間短，作品的水準卻可媲美直轄市，一推出造成網路上佳評及討論不斷，甚至好多人敲碗詢問月曆哪裡索取、要開版印刷嗎？大家的聲音消防局聽到了，特別上架供大家下載。

此次月曆主角分別來自消防局所轄不同單位，有特搜隊、高救隊、救護隊、安檢隊及搜救犬隊等，另拍攝場景及內容豐富，讓人相當驚艷，透過此次電子月曆呈現消防工作的多面向、充分展現救災救護安檢專業。

消防局指出，入冬之際天氣不穩定，年前台東縣消防局會持續守護大家的安全，透過2023台東火神金句寫真電子月曆推出，真心想把好的作品及正能量傳染給全國民眾，希望在未來的2023年，無論遇到再多大難題，都要懷抱的信心勇往直前，也預祝全國民眾、新年快樂。